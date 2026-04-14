«Новая жизнь» утонула в фекалиях

ЖК «Новая жизнь» в Ульяновске утонул в фекалиях

Жилой комплекс «Новая жизнь» в Ульяновске фактически утонул в фекалиях. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал УЛПРЕССА.

По информации источника, в ЖК третий день из-под земли бьет фонтан канализации. Стоки затопили территорию возле детского сада, из-за чего внутри здания стоит зловонный запах, на который жалуются дети. Между тем местный водоканал отказывается чистить колодец, поскольку застройщик не передал его городу.

Жители Ульяновска призвали прокуратуру немедленного вмешаться в ситуацию, так как власти и бизнес не могут решить, кто из них должен устранить аварию.

Ранее сообщалось, что дом в Хабаровске, который ввели в эксплуатацию в прошлом году, затопило фекалиями.