Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:53, 14 апреля 2026

«Новая жизнь» утонула в фекалиях

ЖК «Новая жизнь» в Ульяновске утонул в фекалиях
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Улпресса

Жилой комплекс «Новая жизнь» в Ульяновске фактически утонул в фекалиях. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал УЛПРЕССА.

По информации источника, в ЖК третий день из-под земли бьет фонтан канализации. Стоки затопили территорию возле детского сада, из-за чего внутри здания стоит зловонный запах, на который жалуются дети. Между тем местный водоканал отказывается чистить колодец, поскольку застройщик не передал его городу.

Жители Ульяновска призвали прокуратуру немедленного вмешаться в ситуацию, так как власти и бизнес не могут решить, кто из них должен устранить аварию.

Ранее сообщалось, что дом в Хабаровске, который ввели в эксплуатацию в прошлом году, затопило фекалиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    Людям с повышенным артериальным давлением дали неочевидный совет

    «Новая жизнь» утонула в фекалиях

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok