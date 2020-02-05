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Назван самый популярный бренд одежды в мире

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Итальянский Off-White вновь признали самым популярным брендом одежды в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Для определения победителя специалисты изучили миллионы запросов в поисковиках, социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров. Таким образом, в четвертом квартале 2019 года на первом месте оказался Off-White, который был лидером и предыдущего, третьего квартала.

По мнению экспертов, этому поспособствовало, в частности, изменение логотипа компании, появление нового бутика в Майами, а также свадьба музыканта Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, на которой последняя была в платье Off-White.

Вторым в рейтинге стал итальянский модный дом Gucci, сместив с этой позиции французскую Balenciaga на третье место. В десятку самых востребованных компаний модной индустрии также вошли Moncler, Versace, Fendi и Prada.

В сентябре 2019 года в Lyst определили, какую одежду чаще всего покупают в разных странах мира. Выяснилось, что итальянки больше другой одежды и аксессуаров любят поясные сумки. Среди немок востребованы парки и вещи из винила. В Дании женщины отдают предпочтение чайным мини-платьям с цветочным рисунком, нейлоновым сумкам и текстильным кроссовкам.

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