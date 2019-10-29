Назван самый популярный модный бренд в мире

Итальянский модный бренд Off-White стал самым популярным в мире. Рейтинг платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, публикует Hypebae.

Изучив более девяти миллионов поисковых запросов в Google и социальных сетях, а также на сайтах 12 миллионов онлайн-ретейлеров, специалисты узнали, что чаще всего в третьем квартале 2019 года пользователи искали в сети продукцию марки Off-White. На втором месте в списке самых востребованных оказалась французская Balenciaga.

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Итальянский модный дом Gucci — предыдущий лидер аналогичного рейтинга, составленного по итогам второго квартала года, — упал на третье место. За ним последовали Versace и Prada, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

В десятку топовых компаний модной индустрии, по данным Lyst, также вошли Valentino, Fendi и Burberry. Перечень замыкают Sint Laurent и Vetements.

Марка афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White уже не первый раз возглавляет рейтинг самых популярных брендов одежды в мире. На первом месте она оказалась в октябре 2018 года, а также в мае 2019-го.

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