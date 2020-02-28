Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью

Мать супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020. Снимки с модного шоу опубликованы в Instagram-аккаунте журнала Just Jared.

56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками. Ее образ был дополнен черными очками, массивным ожерельем и серьгами из разных металлов.

Белла Хадид, в свою очередь, представляла на шоу черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

@bellahadid and @gigihadid walked the runway with their mom @yolanda.hadid at the @off____white fashion show in Paris! #BellaHadid #GigiHadid #YolandaHadid #OffWhite Photos: Getty Фото опубликовано @justjared

Кроме того, в показе поучаствовала и старшая дочь Иоланды Хадид Джиджи. Она вышла к зрителям в белом плиссированном платье-волане в пол, к верхней части которого также была пришита синяя ветровка с капюшоном.

Дочери Иоланды постоянно представляют мировые люксовые бренды на различных Неделях моды. Так, например, в февральском сезоне 2020 года 23-летняя Белла и 24-летняя Джиджи Хадид приняли участие в показах Lanvin, Versace, Moschino, Fendi, Max Mara, Burberry, Prada, Tom Ford, Marc Jacobs и других.

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