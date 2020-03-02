Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в прозрачном платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе новой коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Фотографии появились в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

На опубликованных кадрах модель запечатлели в прозрачном кружевном платье в пол без бюстгальтера и белых колготках. Наряд оформлен объемными рукавами и шелковой вставкой на талии.

Ее образ дополняют коричневый пояс, к которому прикреплен футляр с кинжалом, и крупные серьги. В качестве обуви были выбраны блестящие серебряные туфли на каблуке.

В феврале мать Беллы Хадид поучаствовала в презентации новой коллекции итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020. 56-летняя Иоланда вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками. Ее дочь Белла представляла на шоу черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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