Самая красивая женщина в мире попозировала в расстегнутой рубашке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, попозировала на фотосессии в откровенном наряде. Один из снимков был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре модель запечатлена в распахнутой белой рубашке, надетой на голое тело, а также черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. Образ знаменитости дополняют естественный макияж, собранная прическа и браслет в виде крупной золотистой цепочки.«Дайте мне что-нибудь сладенькое», — говорится в подписи к посту.

Gimme somethin sweee..eeettt.... Фото опубликовано @bellahadid

Поклонники супермодели оценили ее публикацию в комментариях. «Продам душу за скулы, как у тебя», — заявил один. «Просто ангел», — заключил другой. «Вау, а ты и вправду красотка», — заметил третий. «Не могу поверить, что тебе всего лишь 23 года», — высказался четвертый. «Просто королева», — подытожил пятый.

Отмечается, что автором снимка стала фотограф Алана О'Херлихи (Alana O'Herlihy), а над образом модели работал визажист Сэм Виссер (Sam Visser).

10 марта Хадид поделилась откровенным снимком из ванной комнаты. На фотографии знаменитость запечатлена в голубом халате, распахнутом на груди. Голова модели завернута в полотенце, на лицо нанесена маска.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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