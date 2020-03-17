Названы заданные коронавирусом модные тренды

Журналисты назвали модные тренды, появившиеся в 2020 году благодаря коронавирусу. Они приведены на портале The Sun.

Так, например, бьюти-блогеры начали делать маникюр, посвященный новому китайскому вирусу. На одном из опубликованных кадров запечатлены ногти с рисунками в виде лиц в масках, на некоторые из них мастер прикрепил зеленые фигуры, символизирующие вирус. На другом снимке изображен голубой маникюр с надписью COVID-19.

Маникюрщики также предлагают дизайн в виде запрещающих желтых знаков и клякс, а также пишут фразы coronavirus и wash your hands. Помимо этого, одна пользовательница разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию руки в фиолетовой перчатке, на которую сверху прикреплены накладные ногти в тон.

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Еще одним трендом, заданным коронавирусом, оказались защитные маски: их превратили в модный аксессуар. Издание опубликовало фотографии женщин: первая запечатлена в кружевной маске с логотипом Chanel, вторая — в черной маске с красным принтом в тон наряда.

В марте российская певица Елена Темникова попала на обложку модного журнала Glamour в защитной маске. На снимке она также запечатлена в желтой куртке и с двумя косами. «Главной темой номера стала осознанность. Осознанность во всем: в потреблении, в отношении к себе и окружающему миру», — говорится в описании к фото. Автором съемки стал фотограф Данил Головкин, а стилистом — Полина Шабельникова.

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