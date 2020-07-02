Певица отпраздновала 41-й день рождения в бикини на яхте и показала фото

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фотографии, сделанные во время празднования ее дня рождения. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных фото 41-летняя знаменитость позирует на яхте со своим молодым человеком, бывшим игроком в регби, 35-летним Томом Эвансом. Шерзингер запечатлели без макияжа и в бикини красного цвета.

«Стала на год старше, и мне никогда еще не было так хорошо! Спасибо всем за поздравления. Ваши любовь и поддержка наполнили мое сердце. Я счастлива!» — подписала она пост, набравший больше 270 тысяч лайков.

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Фанаты оценили внешний вид певицы и принялись поздравлять ее в комментариях. «Вот это тело! Хотелось бы и мне выглядеть так же!», «Ты заслужила все это счастье! Спасибо за музыку, созданную для моего поколения», «С днем рождения, самая красивая и потрясающая женщина на планете», «Очень милые фото, я рада, что ты нашла свою любовь», — писали они.

В апреле Николь Шерзингер выложила фото в прозрачном леопардовом наряде. На снимке она одета в облегающее боди из прозрачной ткани с американской проймой и высокими вырезами, а также длинные перчатки из того же материала. Подписчики восхитились ее внешним видом.

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