Тело популярной певицы на фото в бикини во время отдыха восхитило фанатов

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте в Сент-Люсии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость лежит в белом бикини на диване, который расположен на балконе. «Смотрю на закат из рая», — подписала она пост, набравший 175 тысяч лайков.

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Стройное тело певицы восхитило фанатов. «Красивая фигура!», «Одна из самых горячих женщин на планете», «Дорогая, ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Ты прекрасна, моя королева», — комментировали они.

В июле Николь Шерзингер отпраздновала 41-й день рождения в бикини на яхте и показала фото. На них она позирует со своим молодым человеком, бывшим игроком в регби, 35-летним Томом Эвансом. Исполнительницу запечатлели без макияжа и в купальнике красного цвета.