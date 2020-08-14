Тело популярной певицы на фото в бикини во время отдыха восхитило фанатов

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте в Сент-Люсии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость лежит в белом бикини на диване, который расположен на балконе. «Смотрю на закат из рая», — подписала она пост, набравший 175 тысяч лайков.
Стройное тело певицы восхитило фанатов. «Красивая фигура!», «Одна из самых горячих женщин на планете», «Дорогая, ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Ты прекрасна, моя королева», — комментировали они.
В июле Николь Шерзингер отпраздновала 41-й день рождения в бикини на яхте и показала фото. На них она позирует со своим молодым человеком, бывшим игроком в регби, 35-летним Томом Эвансом. Исполнительницу запечатлели без макияжа и в купальнике красного цвета.