43-летняя Николь Шерзингер снялась в бикини на отдыхе

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь поделилась откровенными фотографиями с отдыха в Греции и порадовала фанатов. Снимки появились на ее странице в Instagram.

43-летняя исполнительница снялась на территории собственной виллы в роскошном отеле Kensho Mykonos, куда она отправилась вместе с молодым человеком, спортсменом Томом Эвансом. На размещенных кадрах она позирует спиной к фотографу в белом-синем бикини. Помимо этого, знаменитость запечатлели лежащей на бортике бассейна напротив моря.

«Привет, Миконос, давай начнем! Небольшое путешествие в честь празднования дня рождения», — подписала Шерзингер пост, набравший почти 100 тысяч лайков. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под изображениями. «Я обожаю тебя!», «Красотка», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная девушка в мире», «Хорошего отдыха, ты секси!» — высказывались подписчики.

Ранее в июне Николь Шерзингер также опубликовала снимки в купальнике с отдыха в Португалии. Певицу сфотографировали на пляже в полный рост вместе со возлюбленным Томом Эвансом. Шерзингер снялась с распущенными волосами в бежево-коричневом бикини, а ее возлюбленный — в красных плавках.

