43-летняя Николь Шерзингер удивила фанатов молодостью на снимке в бикини

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь опубликовала откровенные снимки с отдыха и восхитила фанатов. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позирует на фоне моря в обнимку с молодым человеком, спортсменом Томом Эвансом. На знаменитости — голубой бикини с перекрестными лямками, а также солнечные очки, соломенная шляпа и парео в тон купальника, повязанное на бедрах. Возлюбленный Шерзингер позирует в шортах и расстегнутой рубашке.

В описании к посту певица пожелала подписчикам хорошего воскресенья. Поклонники удивились молодому внешнему виду певицы и принялись писать комплименты под публикацией. «Ты вообще стареешь?», «Какая красотка», «Шикарная женщина», «Прекрасная фигура», «Самая сексуальная девушка в мире», «Молодая красотка», — высказывались пользователи сети.

Ранее Николь Шерзингер также опубликовала снимки с бойфрендом с отдыха в Португалии. Певицу сфотографировали на пляже в полный рост вместе с возлюбленным. Поп-исполнительница снялась с распущенными волосами в бежево-коричневом бикини, а ее возлюбленный — в красных плавках.