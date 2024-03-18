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17:42, 18 марта 2024Ценности

Модель Перминова оценила свою прежнюю внешность фразой «три пера на голове»

Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова оценила свою внешность 20-летней давности фразой «три пера на голове». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица ответила на вопросы подписчиков о том, выбрал ли ее возлюбленный из-за привлекательного внешнего вида. Она заявила, что во времена юности и знакомства с будущим избранником не считала себя красивой. Знаменитость отметила, что себя прежнюю охарактеризовала бы как гадкого утенка.

«От красоты у меня были только очень худые длинные ноги. В остальном — на мне была очень скромная дешевая одежда, плохо прокрашенные — в полоску — три пера на голове и прыщавая кожа», — пояснила автор поста.

Ранее в марте Елена Перминова показала фото топлес для российской версии журнала Marie Claire.

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      Карина Черных
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