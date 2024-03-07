Модель Перминова показала фото топлес

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото топлес для российской версии журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 37-летняя манекенщица позировала, стоя на кресле вполоборота к камере. При этом она примерила широкие расклешенные джинсы синего оттенка с вырезами на ягодицах. В свою очередь, знаменитость прикрыла обнаженную грудь рукой и надела на плечо белую сумку на коротком ремне.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Какая красивая и благородная», «Просто вау», «Что за прекрасная женщина», «Невозможно оторвать взгляд», — восхитились юзеры.

В феврале Елена Перминова показала фигуру в прозрачном наряде. Она устроила фотосессию во время поездки в Милан и предстала перед камерой в бордовом облегающем мини-платье.