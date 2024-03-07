Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 7 марта 2024Ценности

Модель Перминова показала фото топлес

Фото: журнал Marie Claire

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото топлес для российской версии журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 37-летняя манекенщица позировала, стоя на кресле вполоборота к камере. При этом она примерила широкие расклешенные джинсы синего оттенка с вырезами на ягодицах. В свою очередь, знаменитость прикрыла обнаженную грудь рукой и надела на плечо белую сумку на коротком ремне.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Какая красивая и благородная», «Просто вау», «Что за прекрасная женщина», «Невозможно оторвать взгляд», — восхитились юзеры.

В феврале Елена Перминова показала фигуру в прозрачном наряде. Она устроила фотосессию во время поездки в Милан и предстала перед камерой в бордовом облегающем мини-платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      В ЕС предложили ввести новые санкции против России из-за Навального

      Путин назвал самые важные для него события в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше