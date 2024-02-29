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20:33, 29 февраля 2024Ценности

Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица устроила фотосессию во время поездки в Милан. Так, она предстала перед камерой в бордовой одежде, примерив облегающее мини-платье без рукавов и на тонких бретелях, украшенных объемным цветком. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивал ее обнаженный бюст.

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Кроме того, модель надела мюли на шпильках итальянского бренда Paris Texas и взяла с собой красную сумку Prada. Также она накрасила губы помадой в тон наряду, сделала укладку с объемом у корней на распущенных волосах и выбрала в качестве украшений массивные круглые серьги в золотистой оправе.

Ранее в феврале Елена Перминова также снялась в бюстгальтере и с сумкой за 261 тысячу рублей.

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      Карина Черных
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