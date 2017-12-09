Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«У нас состоялась теплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всем мире. Его опыт, а именно 50 побед в 50 боях, стоит многого», — сообщил Кадыров.

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По словам главы Чечни, боксер подтвердил свое желание получить гражданство России. «Мэйуэзер сказал мне: "Если получу российское гражданство, то у меня уже есть жилье в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном"», — отметил он.

7 декабря Мэйуэзер в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что намерен получить российское гражданство. Он добавил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы.

40-летний спортсмен провел на боксерском ринге 50 боев и одержал 50 побед. 27 августа американец провел заключительный поединок в карьере, победив техническим нокаутом в 10-м раунде ирландца Конора Макгрегора.