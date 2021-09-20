Газопровод «Сила Сибири» решили временно остановить

Российский газопровод «Сила Сибири» с 22 сентября будет временно остановлен. Об этом объявил «Газпром», передает ТАСС.

В компании объяснили, что приостановка связана с плановыми профилактическими работами. Транспортировка газа возобновится 29 сентября.

Уточняется, что сроки работ были согласованы в 2020 году с получателем газа, китайской компанией CNPC. Тогда было принято решение, что профилактика будет проводиться дважды в год: весной и осенью.

Ранее стало известно, что в январе-июне этого года «Газпром» поставил по «Силе Сибири» 4,62 миллиарда кубометров газа.

Летом компания впервые раскрыла данные о выручке за поставки газа в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что российский газ — самый дешевый для Китая.

Договор о поставках российского газа по «Силе Сибири» рассчитан на 30 лет. Ежегодно компания должна поставлять 38 миллиардов кубометров, но «Газпром» выйдет на такие показатели только к 2024 году.