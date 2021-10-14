Китай попросил Россию удвоить поставки электроэнергии

Китай в ходе переговоров с российской компанией «Интер РАО» попросил увеличить объем поставок электроэнергии в ноябре и декабре 2021 года примерно вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александру Панину. Азиатская страна активно борется с энергетическим кризисом, возникшим из-за дефицита угля и рекордных цен на топливо.

«Если официальное обращение поступит и будет подтверждена техническая возможность для такого объема поставок, то по итогам 2021 года будет увеличение поставки в Китай до 4 миллиардов киловатт-час», — рассказала Панина о возможном удвоении.

С начала октября компания нарастила объемы экспортируемой в Китай электроэнергии на 90 процентов. Ранее с такой просьбой к «Интер РАО» обратилась Государственная электросетевая компания (ГЭК) КНР. Поставки электроэнергии из России по линии электропередачи «Амурская — Хэйхэ» за тот же период выросли втрое, что, по мнению ГЭК, «в значительной степени смягчает напряженную ситуацию с энергоснабжением».

Энергетический кризис побудил правительство Китая принять различные меры для увеличения добычи угля и контроля над спросом на электроэнергию. В некоторых провинциях введены меры по нормированию электроэнергии. Общие закупки угля в сентябре выросли на 17 процентов по отношению к предыдущему месяцу (до 32,9 миллиона тонн). Это максимальный показатель в 2021 году. Правительство пытается обеспечить население электричеством и теплом перед зимним сезоном.

По сообщениям государственных СМИ и правительственных ведомств, Китай продвинулся в борьбе с дефицитом благодаря увеличению импорта угля и электроэнергии из России. По информации гонконгской газеты South China Morning Post, Китай надеется и дальше расширять поставки российского угля.

Генконсул России в китайском городе Харбин Владимир Ощепков 1 октября заявил, что с начала 2021 года импорт российского угля в Хэйлунцзян упал на 40 процентов из-за пандемийных ограничений и нехватки железнодорожных вагонов. С тех пор неоднократно СМИ сообщали, что импорт возрождается. Железнодорожный порт Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян улучшает логистику, чтобы принимать больше угля. По данным госинформагентства «Синьхуа», с 1 по 7 октября в порт доставлялось более пяти тысяч тонн угля в сутки. Только за 10 октября в провинцию Чжэцзян на востоке стране было доставлено более 50 тысяч тонн угля.

«Дефицит энергоснабжения в Китае должен укрепить энергетический альянс между Москвой и Пекином, хотя бы потому, что Россия является ближайшим внешним источником угля, газа и нефти для Китая. Как следствие, Пекин может дать окончательное разрешение проекту газопровода "Сила Сибири — 2", по которому российский газ будет поставляться из Западной Сибири в Китай через Монголию», — считает доцент Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Артем Лукин.

В конце сентября в Китае из-за нехватки электроэнергии начались отключения электричества в жилых домах и на производстве. Около 20 провинций и регионов ввели ограничения на его потребление. Дефицит электроэнергии наступил из-за того, что запасы энергетического угля в Китае приблизились к рекордно низкому уровню. Основной причиной нехватки топлива стало его подорожание в связи с ужесточением национальных экологических стандартов. Дополнительным фактором послужило сокращение импорта из-за перебоев в работе иностранных поставщиков во время пандемии.