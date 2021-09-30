Россия решила спасти Китай от энергетического кризиса

Поставки электроэнергии в Китай по ЛЭП из Амурской области вырастут в три раза

Поставки электроэнергии по линии электропередачи (ЛЭП) Амурская — Хэйхэ вырастут более чем в три раза с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на репортаж Центрального телевидения Китая.

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Время работы преобразовательной подстанции увеличится с 5 до 16 часов в сутки. Данная мера кардинально смягчит проблему с перебоями электроэнергии в Китае и спасет страну от энергетического кризиса. По информации телеканала, за 29 лет Китай получил из России более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Межгосударственная воздушная линия электропередачи Амурская — Хэйхэ заработала в апреле 2012 года. Она соединяет Амурскую область с северо-восточными районами Китая. Страны решили заключить 25-летний контракт на поставки электроэнергии. Максимальная мощность электропередачи — 750 мегаватт-час.

В конце сентября в Китае из-за нехватки электроэнергии начались отключения электричества в жилых домах и на производстве. Около 20 провинций и регионов ввели различные ограничения на потребление электроэнергии. Причиной дефицита стали температурные рекорды в стране, восстановление экономики после пандемии и ограничение на использование угля в экологических целях. На фоне недостатка электроэнергии запасы энергетического угля в Китае приблизились к рекордно низкому уровню, а его стоимость резко выросла.