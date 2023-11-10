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20:42, 10 ноября 2023Мир

В Финляндии назвали главную версию в инциденте с газопроводом Balticconnector

Полиция Финляндии: проверка показала вероятную принадлежность якоря судну Китая

Фото: Eero Vabamаgi / Globallookpress.com

Проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector показала наиболее вероятную принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear. Об этом заявили на сайте центральной криминальной полиции Финляндии.

«Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным», — сообщили в полиции.

Также в заявлении приводятся слова комиссара по расследованию преступлений Ристо Лохи, утверждавшего, что представители Финляндии связались с китайскими властями и подготовили международный запрос о юридической помощи для получения информации и развития совместного расследования дела.

Ранее стало известно, что сроки ремонта газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, могут занять до пяти-шести месяцев. Об этом заявили в финской газовой компании Gasgrid.

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      Максим Габриелян
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