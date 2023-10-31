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19:17, 31 октября 2023Мир

В Финляндии оценили сроки ремонта газопровода Balticconnector

Gasgrid: сроки ремонта газопровода Balticconnector могут занять до полугода

Фото: Finnish Border Guard / Reuters

Сроки ремонта газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, могут занять до пяти-шести месяцев. Об этом заявили в финской газовой компании Gasgrid.

«Трубопровод снова будет введен в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Разрыв трубопровода не угрожает поставкам газа в Финляндию», — сказано в сообщении.

Дополнительно отмечается, что труба была осмотрена полностью. Внутри газопровода не было обнаружено каких-либо неисправностей, кроме самого места повреждения.

Ранее финская полиция обнаружила около поврежденного газопровода Balticconnector объект, который впоследствии был опознан как корабельный якорь. Военно-морские силы Финляндии уже подняли его на поверхность для дальнейшего изучения.

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      Максим Габриелян
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