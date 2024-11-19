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11:48, 19 ноября 2024Мир

Минобороны ФРГ связало разрыв кабеля между Германией и Финляндией с диверсией

Минобороны ФРГ: кабель между Германией и Финляндией разорван из-за диверсии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Единственный телекоммуникационный кабель между Германией и Финляндией C-Lion1 разорван в результате диверсии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

«Никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно», — заявил глава Минобороны.

Писториус добавил, что произошедшее похоже на диверсию, не предъявив при этом доказательств.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван единственный телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней.

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