Минобороны ФРГ связало разрыв кабеля между Германией и Финляндией с диверсией

Единственный телекоммуникационный кабель между Германией и Финляндией C-Lion1 разорван в результате диверсии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.
«Никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно», — заявил глава Минобороны.
Писториус добавил, что произошедшее похоже на диверсию, не предъявив при этом доказательств.
Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван единственный телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней.