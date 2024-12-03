Разорван еще один кабель через Балтику. Полиция Финляндии уже заявляет о диверсии. Что об этом известно?

Между Швецией и Финляндией произошел разрыв интернет-кабеля

Еще один кабель, идущий через Балтийское море, оказался поврежден. На этот раз разорвался интернет-провод между Швецией и Финляндией.

Уточняется, что разрыв произошел на суше на территории Финляндии. При этом взявшаяся за расследование полиция уже утверждает, что речь идет о диверсии.

Это уже второй разрыв кабеля, идущего через Балтику, за последние недели. В первом обвинили китайское судно, чьим капитаном мог быть россиянин.

Кабели повредили вечером в понедельник

О разрывах кабеля сообщили утром 3 декабря, уточняется, что их обнаружили накануне вечером. По данным службы новостей Sveriges Radio, оборвался интернет-кабель на линии между Швецией и Финляндией. Полиция Финляндии подозревает умышленное повреждение. Компания-владелец кабеля Global Connect сообщила, что без связи остались около 6000 финских клиентов и около 100 компаний. Согласно сообщению компании, речь идет об «отдельных отключениях» в оптоволоконных сетях.

Там уточнили, что разрыва было два — один произошел в районе Эспоо, а другой — в Вихти (оба региона находятся неподалеку от Хельсинки). Одна неисправность уже устранена, второй еще занимаются. Причины повреждения там официально не назвали, но менеджер по связам с общественностью Global Connect Никлас Экстрем предположил, что их могли повредить экскаваторы, так как кабели в этих местах проходят под землей.

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Globallookpress.com

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне сообщила, что власти расследуют дело вместе с компанией и «серьезно относятся к ситуации». Такие же слова высказал и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, добавив, что в сложившихся обстоятельствах есть подозрение, что разрыв кабеля был совершен намеренно.

Кроме того, о вероятной диверсии уже заявили в финской полиции, однако не уточнили подробностей.

Ранее китайское судно заподозрили в обрыве кабелей на дне Балтийского моря

В ноябре были оборваны кабели, идущие по дну Балтийского моря. В частности, разорвался единственный телекоммуникационный телекабель между Финляндией и Германией. Также был оборван подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус уточнил, что кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра.

Вскоре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабель между Германией и Финляндией C-Lion1 был разорван в результате диверсии. «Никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно», — заявил он, но не предъявив при этом доказательств.

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Позднее была выдвинута версия, что к повреждению могло быть причастно китайское судно Yi Peng 3. Оно следовало из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте и прошло вблизи шведско-литовского и финско-германского кабелей примерно в то время, когда каждый из них был перерезан.

НАТО посчитало, что судно повредило кабели умышленно, намеренно бросив якорь. По словам знакомых с расследованием источников, внешний осмотр якоря и корпуса показал, что повреждения соответствуют действиям, при которых судно тащило бы якорь и оборвало кабели.

По данным немецкого издания Bild, капитан корабля — россиянин, а грузовое судно двигалось по «странному маршруту».