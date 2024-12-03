Helsingin Sanomat: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля

Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв интернет-кабеля. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

«Сообщается, что неисправность произошла на территории Финляндии. Полиция подозревает, что речь идет об умышленном преступлении. Об этом проинформированы шведские власти», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что шведская полиция уже инициировала расследование. По ее мнению, речь идет о диверсии.

Ранее Швеция обратилась к Китаю с просьбой о содействии в деле о повреждении двух кабелей в Балтийском море, после того как подозрения пали на одно из китайских судов. В частности, речь идет о корабле под названием Yi Peng Three, стоящем у берегов Дании. Власти Китая опровергли сообщения о причастности судна к происшествию.