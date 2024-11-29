Швеция обратилась к Китаю с просьбой о содействии в деле о повреждении кабелей

Швеция обратилась к Китаю с просьбой о помощи в деле о повреждении двух кабелей

Швеция обратилась к Китаю с просьбой о содействии в деле о повреждении двух кабелей в Балтийском море, после того как подозрения пали на одно из китайских суден. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

«Кабели — один, соединяющий Швецию с Литвой, другой, соединяющий Финляндию с Германией, — были повреждены в шведских территориальных водах в Балтийском море 17 и 18 ноября», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что речь идет о корабле под названием Yi Peng Three, стоящем у берегов Дании. Власти Китая опровергли сообщения о причастности судна к происшествию.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что НАТО подозревает шедшее из России китайское судно в якобы умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. По данным издания, экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревается в том, что он намеренно бросил якорь, но продолжил движение, несмотря на значительное замедление хода. Вскоре после этого якорь мог оборвать первый кабель между Швецией и Литвой.