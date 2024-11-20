Китайское судно заподозрили в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. Его капитаном мог быть россиянин

Bild: россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении C-Lion1

Китайское судно заподозрили в обрыве телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. Повреждения получили кабели связи между Германией и Финляндией, а также Литвой и Швецией. Немецкое издание Bild обвинило в инциденте гражданина России.

Отмечается, что повредить кабель могло китайское грузовое судно Yi Peng 3, поскольку оно двигалось по странному маршруту. При этом, по данным издания, капитан корабля — россиянин. Как сообщала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на предоставленные группой морского слежения MarineTraffic данные, следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте судно прошло вблизи шведско-литовского и финско-германского кабелей примерно в то время, когда каждый из них был перерезан в воскресенье и понедельник.

Полиция начала расследование обрыва телекабелей

«По словам людей, знакомых с ходом расследования, Швеция начала расследование обоих инцидентов и изучает, какую роль [в диверсии] мог сыграть Yi Peng 3», — уточняется в публикации FT.

Кроме того, центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование из-за разрыва единственного телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1. «В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В Германии обрыв кабелей посчитали диверсией

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал случившееся диверсией, но не предъявил доказательства. По его словам, никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно.

Тогда как президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что авария могла произойти как умышленно, так и по неосторожности. Он уточнил, что в настоящий момент сложно однозначно говорить о причинах произошедшего. Пока ведутся консультации с органами безопасности.

В понедельник, 18 ноября, появились сообщения о разрыве единственного телекабеля между Финляндией и Германией. Отмечалось, что обычно на подобный ремонт требуется 5–15 дней. Затем во вторник, 19 ноября, стало известно об аналогичных повреждениях на линии Литва — Швеция. Как уточнил руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус, это случилось 17 ноября примерно в 10 утра. Эксперт добавил, что данный кабель был старым и с ним уже происходили неисправности, однако диверсий не было, но причины этого инцидента вызывают вопросы в связи с недавним обрывом еще одного подводного кабеля в Европе.

«На данный момент мы видим, что эти кабели пересекаются только на площади 10 квадратных метров. Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьезное», — сказал Шемешкявичус.