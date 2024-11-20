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16:20, 20 ноября 2024Мир

Финская полиция начала уголовное расследование разрыва кабеля в Балтийском море

Финляндия начала уголовное расследование из-за разрыва кабеля в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование из-за разрыва единственного телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабель мог быть разорван в результате диверсии. «Никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно», — заявил глава Минобороны.

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