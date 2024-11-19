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17:27, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Литве прокомментировали вероятность диверсии на кабеле связи со Швецией

Президент Литвы Науседа допустил вероятность диверсии на кабеле связи со Швецией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Обрыв подводного кабеля связи Литвы со Швецией в Балтийском море мог произойти в результате диверсии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

«Возможны оба варианта — умышленной порчи и аварии по неосторожности», — допустил политик.

Науседа прокомментировал вероятность диверсии на кабеле связи и подчеркнул, что в настоящий момент сложно однозначно говорить о причинах произошедшего. По его словам, в настоящий момент ведутся консультации с органами безопасности.

Ранее руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море. По его словам, кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра.

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