Кабели связи между Европой и Азией оказались повреждены. Грозит ли это отключением интернета по всему миру?

Главред Cyber Media Иванов: повреждение кабелей не повлияют на интернет в России

В Красном море были перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой. В результате произошел глобальный сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), видеохостинга YouTube, мессенджера WhatsApp и ряда других сервисов. Эксперт рассказал, может ли повреждение линий связи привести к отключению интернета в России и в мире.

Поврежденные кабели считались важнейшими для передачи данных

5 марта стало известно, что перебиты линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, которые находятся в южной части Красного моря. В пресс-службе гонконгского оператора HGC Global Communications Limited заявили, что поврежденные кабели «являются важнейшими для передачи данных из Азии в Европу». На них приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе.

При этом представители компании подчеркнули, что заранее были готовы к инциденту и уже приняли меры для смягчения последствий для пользователей. Оператор сообщил, что начал перенаправлять потоки трафика по другим линиям.

Фото: Mohammed Salem / Reuters

По какой причине кабели вышли из строя, в компании не уточнили. Под подозрения попали йеменские хуситы, которые ранее угрожали уничтожить кабели в Красном море. Однако они свою причастность к произошедшему отрицают.

Из-за инцидента в Красном море были недоступны Instagram, Facebook и WhatsApp

После сообщений о повреждении кабелей в Красном море Instagram и Facebook перестали работать у пользователей по всему миру. Большинство из них жаловались, что не могут зайти в приложения, у некоторых не грузилась лента новостей.

Неполадки также возникли в работе других сервисов, таких как YouTube, WhatsApp, Google, а также соцсети TikTok

Фото: Unsplash

На фоне этого был зафиксирован всплеск активности в мессенджере Telegram, которого сбой не коснулся. Основатель сервиса Павел Дуров сообщил, что за несколько часов, пока не работали Instagram и Facebook, миллионы новых пользователей зарегистрировались в мессенджере. Не было проблем и с доступом к соцсети X (бывшая Twitter).

Эксперт оценил вероятность отключения интернета в России и мире из-за повреждения кабелей

В начале января СМИ писали, что хуситы пригрозили уничтожить оптоволоконный кабель в Красном море, если Британия и США продолжат наносить удары по аэропортам Йемена. Утверждалось, что атака на кабель может серьезно повлиять на глобальные коммуникации и экономику.

Подводная сеть жизненно важных коммуникационных кабелей может стать легкой мишенью для будущих атак хуситов. Странам, которые полагаются на эту инфраструктуру, следует обеспокоиться этой возможностью Портал Roya News

27 февраля хуситы ударили по подводным кабелям, связывающим Азию и Европу в Красном море. Тогда повреждения привели к проблемам в работе интернет-связи между Европой и Азией, а основной ущерб был зафиксирован в странах Персидского залива и Индии.

Если атаки на подводные кабели продолжатся, то это может привести к перебоям связи в разных регионах мира, поскольку это магистральная линия сети, предупредил главный редактор портала Cyber Media Валерий Иванов в беседе с «Лентой.ру». При этом он уточнил, что это не единственная в мире линия, есть дублирующие, на которые могут перенаправить трафик.

Сбои в работе приложений возможны, как и замедление их работы, но вряд ли это продлится долго: инциденты с магистралями случаются достаточно часто — из-за подводных землетрясений, инцидентов с кораблями и даже акулами, ответственные организации умеют с ними справляться Валерий Иванов главный редактор портала Cyber Media

Эксперт также подчеркнул, что возможность повреждения кабелей не повлияет на работу интернета в России. «Что касается интересов пользователей в России, то им вряд ли угрожают серьезные проблемы. Дело в том, что интернет в страну поступает сразу с нескольких сторон — из Европы, Азии и США», — объяснил Иванов.

С февраля хуситы стали активно атаковать корабли в Красном море

Осенью 2023 года йеменские хуситы начали атаковать американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Это стало ответом на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

С конца февраля хуситы стали чаще атаковать американские и британские корабли в Красном море. Из-за их действий Красное море оказалось на грани катастрофы.

Фото:Khaled Abdullah / Reuters

19 февраля хуситы выпустили две ракеты по сухогрузу Rubymar более чем с 41 тысячей тонн удобрений. В результате судно получило повреждения и стало тонуть. В районе катастрофы образовалось нефтяное пятно площадью 29 километров.

Противостояние между хуситами и силами США и Великобритании будет только усиливаться. На это указывает то, что хуситы недавно укрепили укрытия в горах Йемена и оборудовали скрытые плацдармы для запуска ракет по кораблям противников.