В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе соцсетей

Пользователи соцсетей Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) по всему миру пожаловались на сбой в их работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что пользователи испытывают сложности со входом. Также отмечается, что у зашедших в аккаунт не загружается лента новостей, а в Instagram не работает раздел с видео — Reels.

Сведения о проблемах в работе соцсетей в частности поступили из США. Больше всего сложностей возникло у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэттла.

Также неполадки возникли в работе ряда других сервисов. Среди них оказались видеохостинг YouTube, мессенджер WhatsApp, сервисы Google, а также соцсеть TikTok.

Ранее пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Больше всего жалоб поступило из Москвы. Также о неполадках в работе мессенджера сообщили жители Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других российских городов.