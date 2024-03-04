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18:08, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Andrej Lišakov / Unsplash

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Многие пользователи (49 процентов) пожаловались на общий сбой в работе Telegram. У некоторых (23 процентов) не загружаются чаты и фотографии, другие (13 процентов) столкнулись с проблемами в работе приложения. У остальных (4 процента) не отправляются сообщения.

Большая часть жалоб на работу мессенджера поступила из Москвы. Также о проблемах с доступом сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Челябинска и Краснодара.

27 февраля в работе Telegram произошел глобальный сбой по всему миру. Проблемы затронули пользователей России, США, Великобритании, Германии и многих других стран.

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      Евгения Наумова
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