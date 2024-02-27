Глобальный сбой в работе Telegram произошел по всему миру

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам.

По данным сайта, сбой затронул пользователей из США и многих других стран. Жалобы на работу мессенджера начали поступать около 12:20 по московскому времени. Большинство пользователей (69 процентов) столкнулись с неполадками при соединении с сервером. Некоторые (21 процент) заявили о проблемах в работе приложения. Остальные (10 процентов) рассказали, что не получают новые сообщения.

Также на сбой в работе Telegram пожаловались жители Великобритании, Германии, Польши, Франции, Швеции, Финляндии и Нидерландов.

Ранее 27 февраля стало известно, что с неполадками в работе Telegram столкнулись пользователи из России. Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области.