Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram из России во вторник, 27 февраля, массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Согласно сервису, жалобы начали поступать примерно в 12:40 по московскому времени. Утверждается, что к 12:50 портал зарегистрировал почти три тысячи сообщений о неполадках у Telegram.

Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Кроме того, с проблемами в работе Telegram столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и других регионов.

В предыдущий раз пользователи массово жаловались на сбой у Telegram 18 февраля. Больше всего жалоб поступило от пользователей мобильного приложения. Уточнялось, что проблемы с работой мессенджера наблюдались во всем мире.