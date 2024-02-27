Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:49, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пользователи Telegram из России во вторник, 27 февраля, массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Согласно сервису, жалобы начали поступать примерно в 12:40 по московскому времени. Утверждается, что к 12:50 портал зарегистрировал почти три тысячи сообщений о неполадках у Telegram.

Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Кроме того, с проблемами в работе Telegram столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и других регионов.

В предыдущий раз пользователи массово жаловались на сбой у Telegram 18 февраля. Больше всего жалоб поступило от пользователей мобильного приложения. Уточнялось, что проблемы с работой мессенджера наблюдались во всем мире.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше