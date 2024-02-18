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14:48, 18 февраля 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Первые проблемы в работе мобильной и браузерной версий мессенджера зафиксированы около 14:08 мск. Пользователи сообщают, что не могут загрузить файлы, а также испытывают трудности в отправке текстовых сообщений.

По данным Downdetector, проблемы с работой Telegram наблюдаются во всем мире. Больше всего жалоб поступает от пользователей мобильного приложения. О сбоях сообщили более 400 человек.

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      Илона Палей
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