В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Первые проблемы в работе мобильной и браузерной версий мессенджера зафиксированы около 14:08 мск. Пользователи сообщают, что не могут загрузить файлы, а также испытывают трудности в отправке текстовых сообщений.

По данным Downdetector, проблемы с работой Telegram наблюдаются во всем мире. Больше всего жалоб поступает от пользователей мобильного приложения. О сбоях сообщили более 400 человек.