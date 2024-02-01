Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе российских сайтов

Глава Минцифры Шадаев сообщил о расследовании по факту сбоя в доменной зоне .ru

Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе в доменной зоне .ru. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

«Минцифры ведет разбирательство», — высказался Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о сбое интернета в России на форуме Digital Almaty 2024. Он также добавил, что результаты расследования опубликуют после его завершения.

Ранее Координационный совет центра доменов объяснил масштабный сбой работы сайтов в России. Согласно его заявлению, проблема возникла из-за несовершенства инфраструктуры DNSSEC — набором протоколов, благодаря которым пользователи могут безопасно подключаться к интернету. Также он необходим для предупреждения некоторых кибератак.

Во вторник, 30 января, российские пользователи пожаловались на работу многих российских сайтов. Согласно данным сервиса Downradar, не работали страницы маркетплейсов, банков и других организаций.