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09:28, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе российских сайтов

Глава Минцифры Шадаев сообщил о расследовании по факту сбоя в доменной зоне .ru

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе в доменной зоне .ru. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

«Минцифры ведет разбирательство», — высказался Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о сбое интернета в России на форуме Digital Almaty 2024. Он также добавил, что результаты расследования опубликуют после его завершения.

Ранее Координационный совет центра доменов объяснил масштабный сбой работы сайтов в России. Согласно его заявлению, проблема возникла из-за несовершенства инфраструктуры DNSSEC — набором протоколов, благодаря которым пользователи могут безопасно подключаться к интернету. Также он необходим для предупреждения некоторых кибератак.

Во вторник, 30 января, российские пользователи пожаловались на работу многих российских сайтов. Согласно данным сервиса Downradar, не работали страницы маркетплейсов, банков и других организаций.

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