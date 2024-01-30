Сбой в работе российских сайтов объяснили

Координационный центр доменов заявил, что сбой в работе сайтов связан с DNSSEC

Масштабный сбой в работе российский сайтов связан с технической проблемой с инфраструктурой DNSSEC. Об этом говорится в официальном заявлении Координационного центра доменов.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — объяснили в сообщении.

В центре также сообщили, что технические специалисты работают над устранением проблемы. «Идут восстановительные работы», — сообщили в организации.

О том, что в работе многих российских сайтов произошел сбой, стало известно во вторник, 30 января. Согласно данным сервиса Downradar, российские пользователи пожаловались на работу сайтов банков, маркетплейсов и другихплощадок . Сбой связали с проблемами с DNSSEC — набором протоколов, которые обеспечивают безопасное подключение пользователей интернета. Также он используется для предотвращения некоторых кибератак.