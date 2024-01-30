В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

В России произошел массовый сбой в работе сайтов с доменом .ru

В работе многих российский сайтов с доменом .ru произошел массовый сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса Downradar.

В частности, не работают сайты российских банков, таких как «Тинькофф», Сбер и другие, а также сервисов Ozon, Wildberries и прочих. В частности, на сбой в работе Ozon пожаловались более полутора тысяч россиян

Также россияне пожаловались на сбои в работе «Яндекса». Больше всего жалоб — более двух тысяч — поступило из Москвы.

Как сообщает IT-эксперт Филипп Кулин в своем Telegram-канале, проблемы в доменной зоне .ru могут быть связаны с проблемами с DNSSEC — набора протоколов, обеспечивающих безопасность пользователей сети.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на неисправную работу пожаловались более пяти тысяч россиян.