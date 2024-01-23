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23:32, 23 января 2024Интернет и СМИ

В работе YouTube в России произошел массовый сбой

Downradar: жители Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе YouTube

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

Отмечается, что в основном жалобы поступают от россиян. В частности, на проблемы в работе видеохостинга указали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Уточняется, что на данный момент получено 5 424 сообщений от пользователей.

Большинство жалоб касается общей работы видеохостинга. У 29 процентов не загружаются видео на площадке, еще у 14 процентов имеются проблемы с приложением.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку YouTube в России преждевременной, пока не появится достойная альтернатива. Он отметил, что существуют проблемы, связанные с таргетированием контента, который нарушает российское законодательство. «Альтернативу растим, работаем над этим», — добавил Шадаев.

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      Марина Совина
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