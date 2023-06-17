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12:52, 17 июня 2023Интернет и СМИ

В Минцифры назвали блокировку YouTube преждевременной

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал блокировку YouTube преждевременной

Фото: Unsplash

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не появится достойная альтернатива. Соответствующий комментарий приводит News.ru.

По словам руководителя министерства, позиция ведомства по этому вопросу не менялась. «Проблемы, связанные с таргетированием контента, который нарушает российское законодательство, все равно есть. Альтернативу растим, работаем над этим», — добавил Шадаев.

Ранее в июне в Минцифры высказались о перспективе блокировки WhatsApp. Максут Шадаев заявил, что вопрос ограничения доступа к WhatsApp в настоящее время не обсуждается. По его словам, предпосылок для этого нет.

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    Екатерина Ештокина
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