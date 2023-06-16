В Минцифры высказались о перспективе блокировки WhatsApp

Глава Минцифры Шадаев: предпосылок для блокировки мессенджера WhatsApp в России нет

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил перспективу блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Как пишет ТАСС, на эту тему он высказался в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Руководитель министерства заявил, что вопрос ограничения доступа к WhatsApp в настоящее время не обсуждается. По его словам, предпосылок для этого нет.

В июне WhatsApp впервые оштрафовали в России за отказ удалить запрещенную информацию. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей. Причиной послужила размещенная в мессенджере информация о препарате «Лирика», для которого установлены особые правила оборота.

Перед этим компанию штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. В августе 2021 года за это правонарушение WhatsApp обязали выплатить четыре миллиона рублей. Спустя год за повторный отказ локализовать данные россиян ее оштрафовали на 18 миллионов рублей.