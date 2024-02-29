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10:12, 29 февраля 2024Среда обитания

Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

Красное море оказалось на грани катастрофы после атаки хуситов на судно Rubymar

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий йеменских повстанцев. Об этом пишет Bloomberg.

В последние месяцы активность хуситов, атакующих гражданские и военные корабли в Красном море, возросла, несмотря на созданную в декабре коалицию по охране морского судоходства и практически ежедневным ударам США и Великобритании по военным объектам в Йемене. В связи с этим ополченцев уличили в нанесении сильнейшего урона экологии.

Так, 19 февраля хуситы выпустили две ракеты по сухогрузу Rubymar под белизским флагом. Судно с более чем 41 тысячей тонн удобрений на борту получило значительные повреждения и стало медленно тонуть. Вред окружающей среде от этого удара был настолько силен, что в районе катастрофы образовалось нефтяное пятно площадью 29 километров. Rubymar до сих пор не отбуксировали в ближайший порт в Джибути из-за опасности новых атак.

В среду, 28 февраля, член Президентского совета правительства Йемена (главные противники хуситов), признанного ООН, прибыл в Лондон, чтобы убедить МИД Великобритании оказать им помощь в предотвращении экологического бедствия.

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По информации Bloomberg, в последнее время йеменским повстанцам удалось укрепить укрытия в горах Йемена и оборудовать скрытые плацдармы для запуска ракет — это указывает на то, что противостояние будет лишь усиливаться.

В конце февраля лидер йеменского движения Абдулмалик аль-Хуси анонсировал использование «подводного оружия» против западных судов, которое с большой долей вероятности представляет собой подводные дроны. За несколько дней до этого первый такой аппарат, выпущенный в Красном море, удалось перехватить ВМС США.

Ранее в феврале специалисты оценили ущерб мировой экономике от стихийных бедствий.

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      Полина Кислицына
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