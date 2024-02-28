Оценен ущерб экономике от стихийных бедствий

Ущерб экономике от стихийных бедствий в мире оценили более чем в $200 млрд в год

Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий во всем мире ежегодно составляет более 200 миллиардов долларов. Ущерб экономике оценили в исследовании Swiss Re Institute.

Специалисты проанализировали последствия четырех видов стихийных бедствий в 36 странах мира. Это наводнения, тропические циклоны, снежные бури и конвективные штормы, на долю которых приходится основная часть экономического ущерба.

Данные о 200 миллиардах являются при этом нижней планкой, поскольку в анализе не учитываются все стихийные бедствия, отмечается в обзоре. Кроме того, в подсчетах речь идет только о материальном ущербе.

Эксперты указали, что природные явления становятся более интенсивными из-за изменения климата, поэтому потенциальный ущерб, вероятно, будет только расти. Сильнее всего риск ущерба от стихийных бедствий на Филиппинах, где ежегодные потери могут достигать 12 миллиардов долларов, и в США (97 миллиардов долларов).

Ранее сегодня, 28 января, губернатор американского штата Техас Грег Эббот ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в 60 округах штата из-за природных пожаров. Причиной возникновения огня считают ветреную и засушливую погоду.