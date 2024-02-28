Среда обитания
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11:38, 28 февраля 2024Среда обитания

В США ввели чрезвычайное положение

Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧП в 60 округах из-за пожаров

Фото: Patrick Ryan / Reuters

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в 60 округах штата из-за природных пожаров. Об этом говорится на сайте офиса губернатора.

В ближайшие дни риск распространения огня может повыситься. Причиной пожаров Эббот назвал ветреную и засушливую погоду.

Самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. О пострадавших пока не сообщалось. Известно, что из-за пожара временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex. В пресс-службе предприятия заверили, что все оружие и спецматериалы находятся в безопасном и недоступном для огня месте.

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Из-за пожара пришлось эвакуировать население из Хемпхилла и городов неподалеку. Отмечается также, что пожар на пастбищах Смокхаус-Крик опалил по меньшей мере тысячу квадратных километров земли.

Ранее крупнейший пожар произошел а городе Лахайна на Гавайях. Город оказался разрушен, его жители после окончания стихийного бедствия начали призывать к отделению Гавайев от США. Также они уверяли, что американские компании и агенты по недвижимости ранее хотели извлечь для себя выгоду от разрушительных последствий стихийного бедствия.

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      Мария Черкасова
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