Гавайцы призвали к отделению от США

Жители разрушенного пожаром города на Гавайях призвали к отделению от США

Жители города Лахайна, который был разрушен в результате сильного пожара, стали призывать к отделению Гавайев от США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей коренных народов островного архипелага.

Активисты считают, что их будущее не должно быть связано с властями Соединенных Штатов на фоне риска возможного переселения с родных территорий. Жители пострадавшего города утверждают, что американские компании и агенты по недвижимости ранее хотели извлечь для себя выгоду от разрушительных последствий стихийного бедствия.

Через несколько дней после пожара девелоперы стали обзванивать выживших представителей коренных народов с агрессивными предложениями о продаже домов их предков. На этом фоне местный губернатор Джош Грин призвал рассмотреть вопрос о моратории на продажу любой собственности, пострадавшей в результате стихийного бедствия.

Однако местные жители до сих пор уверены, что такая мера не приведет к положительным результатам. Целительница из Лахайны Ноэлани Ахиа посетовала, что власти с высокой вероятностью начнут выселять жителей из домов. Для того чтобы избежать подобного сценария, она призвала представителей местных коренных народов продолжать бороться за свой суверенитет. «Речь идет о том, чтобы буквально физически и духовно занять пространство, с которого нас насильно выселили», — заключила активистка.

В настоящее время коренные гавайцы являются единственной группой в стране, которая не имеет прав на самоуправление. При этом на протяжении большей части 19-го века королевство было международно признанным суверенным государством. Однако в результате переворота, организованного группой американских сахарных магнатов, королева Лилиуокалани была свергнута. Спустя пять лет США включили Гавайи в состав государства, что до сих пор воспринимается представителями местных коренных народов как аннексия.

Сильные пожары обрушились на Лахайну и другие населенные пункты на архипелаге в первой половине августа. В результате стихийного бедствия были уничтожены более двух тысяч зданий на островах Мауи и Большой, из которых 86 процентов строений считались жилыми. Местные власти оценили суммарный ущерб и дальнейшее восстановление уничтоженной инфраструктуры в 5,52 миллиарда долларов.