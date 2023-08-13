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08:55, 13 августа 2023Мир

На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров

Власти Мауи: сумма восстановления Гавайев после пожаров оценивается в $5,52 млрд

Фото: Reuters

Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий, может обойтись в 5,52 миллиардов долларов США. Об этом пресс-служба властей округа Мауи сообщила на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Власти округа также опубликовали статистику. По ее данным, 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86 процентов жилых зданий.

Ранее президент США Джон Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия, в виде разрушительных лесных пожаров.

Пожары в Соединенных Штатах вспыхнули из-за сухой погоды и сильного ветра. В результате был полностью уничтожен город Лахайна, который был популярен среди туристов и имел большое культурное значение, так как в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи.

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    Марина Совина
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