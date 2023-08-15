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16:04, 15 августа 2023Среда обитания

Жителям сгоревшего города на Гавайях захотели запретить продавать дома

Bloomberg: жителям сгоревшей на Гавайях Лахайны могут запретить продавать жилье

Фото: Sandy Hooper / USA Today Network / Reuters

Губернатор Гавайев Джош Грин рассматривает вопрос о временном запрете на продажу любой собственности, пострадавшей в результате пожаров, из-за которых был полностью уничтожен город Лахайна, пишет Bloomberg.

По словам Грина, сделать это планируется, чтобы исторически ценный город не попал в руки девелоперов, а жители не покинули его навсегда. Лахайна был популярен среди туристов и имел большое культурное значение из-за того, что в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи.

«Со своей стороны, я постараюсь не позволить никому за пределами штата покупать землю, пока мы не преодолеем этот кризис и не решим, какой Лахайна должна быть в будущем», — цитирует губернатора агентство. Он уточнил, что для обсуждения введения моратория обратился к генеральному прокурору штата.

Ранее местные власти оценили восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой, в 5,52 миллиарда долларов. 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86 процентов жилых зданий.

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    Дмитрий Воронин
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