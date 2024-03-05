В Красном море перерезали кабели глобального интернета. Вслед за этим рухнули Instagram и Facebook

HGC: в Красном море повреждены межконтинентальные кабели глобального интернета

В Красном море повредили кабели связи между Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе.

Сразу после этого стало известно о глобальном сбое в работе соцсетей Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Потоки трафика начали перенаправлять по другим линиям

Базирующийся в Гонконге оператор связи HGC Global Communications Limited объявил, что повреждены линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, которые находятся в южной части Красного моря и попадают под юрисдикцию Йемена. Они являются важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

Фото: Vismar UK / Shutterstock / Fotodom

В компании подчеркнули, что заранее были готовы к такому развитию событий с учетом предыдущего опыта и уже начали перенаправлять потоки трафика по другим линиям. Аналогичный инцидент произошел в Красном море в конце февраля — тогда были повреждены четыре подводных кабеля.

В тот раз повреждения привели к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, а основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.

Перебитые кабели не повлияют на доступность интернета в мире

На фоне сообщений о повреждении кабеля в Красном море пользователи соцсетей Instagram и Facebook по всему миру начали жаловаться на сбой в их работе.

Фото: Austin Distel / Unsplash

В частности, проблемы с соцсетями зафиксированы в США. Больше всего сложностей возникло у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэтла.

Известно, что неполадки возникли в работе и других сервисов, таких как YouTube, WhatsApp, Google, а также соцсеть TikTok.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что повреждение кабелей связи между Европой, Азией и Африкой в Красном море вряд ли повлияет на доступность интернета в мире. Эксперт подчеркнул, что в подобных случаях трафик перенаправляется по другим маршрутам.

Трафик может идти разными маршрутами, в большинстве случаев выбираются наиболее оптимальные. Когда какие-то узлы или каналы связи оказываются недоступны, происходит перенаправление по другим маршрутам. Так происходит и в случае повреждения магистральных кабелей, где идут огромные объемы Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion

По словам эксперта, в случае перегрузки других маршрутов может наблюдаться нестабильная работа сервисов.

«Теоретически, проблемы возможны. Но не думаю, что многие люди с этим столкнутся», — заметил Ульянов.

В свою очередь владелец соцсети X Илон Маск высмеял сбои серверов Meta на своей странице. «Если вы читаете этот пост, это потому, что наши серверы работают», — написал он.