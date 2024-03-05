Эксперт высказался о влиянии перебитых кабелей в Красном море на интернет

Эксперт Ульянов: перебитые кабели не повлияют на доступность интернета в мире

Перебитые кабели связи между Европой, Азией и Африкой в Красном море, вероятнее всего, не повлияют на доступность интернета в мире, заявил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он объяснил, что в случае повреждения кабелей трафик перенаправляется на другие маршруты.

«Трафик может идти разными маршрутами, в большинстве случаев, выбирается наиболее оптимальные. Когда какие-то узлы или каналы связи оказываются недоступны, происходит перенаправление по другим маршрутам. Так происходит и в случае повреждения магистральных кабелей, где идут огромные объемы», — сказал эксперт.

Он объяснил, что в случае перегрузки других маршрутов может наблюдаться нестабильная работа сервисов. Ульянов не исключил, что это может произойти из-за перебитого кабеля в Красном море.

«Теоретически, проблемы возможны. Но не думаю, что многие люди с этим столкнутся», — заметил Ульянов.

Ранее сообщалось, что были перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе. Поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена.