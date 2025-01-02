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19:46, 2 января 2025Мир

Финский оператор потребовал наложить арест на танкер Eagle S

В Финляндии потребовали ареста танкера Eagle S
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на танкер Eagle S. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, финская компания Fingrid подала заявление в суд с требованием арестовать танкер Eagle S, который подозревают в повреждении электрокабеля. Эта линия между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Финская полиция подозревает судно Eagle S, которое якорем повредило кабель. Таможня считает, что этот корабль перевозил российские энергоресурсы.

Между Эстонией и Финляндией расположены два кабеля мощностью 350 и 650 мегаватт длиной более 170 километров.

Ранее сообщалось, что моряки танкера Eagle S попали под следствие в Финляндии.

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