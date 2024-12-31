Моряки с танкера Eagle S попали под следствие в Финляндии

AFP: семь моряков с танкера Eagle S попали под следствие в Финляндии

Семь моряков с танкера Eagle S стали подозреваемыми в Финляндии в деле о повреждении подводного кабеля. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

Ранее в МИД Германии призвали к новым санкциям против России из-за якобы причастности РФ к повреждению подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. «Должны последовать новые санкции ЕС», — сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

26 декабря финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении EstLink 2. В Финляндии подозревают судно в причастности к российскому теневому флоту.