В МИД Германии призвали к новым санкциям против России

Глава МИД Германии Бербок: против России должны быть введены новые санкции ЕС

Против России должны быть введены новые санкции Европейского союза (ЕС) в связи с ее якобы причастностью к повреждению подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Berliner Morgenpost.

«Должны последовать новые санкции ЕС», — заявила глава МИД ФРГ.

Бербок также призвала увеличить траты на национальную оборону и добавила, что Германия совместно с партнерами по НАТО обсуждает способы «обезопасить Балтийское море от гибридных угроз».

Ранее финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении EstLink 2. В Финляндии подозревают судно в причастности к российскому теневому флоту.

Об отключении телекоммуникационной линии между Эстонией и Финляндией стало известно 25 декабря. На следующий день в Финляндии начали расследование инцидента.