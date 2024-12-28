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12:02, 28 декабря 2024Мир

В МИД Германии призвали к новым санкциям против России

Глава МИД Германии Бербок: против России должны быть введены новые санкции ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Против России должны быть введены новые санкции Европейского союза (ЕС) в связи с ее якобы причастностью к повреждению подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Berliner Morgenpost.

«Должны последовать новые санкции ЕС», — заявила глава МИД ФРГ.

Бербок также призвала увеличить траты на национальную оборону и добавила, что Германия совместно с партнерами по НАТО обсуждает способы «обезопасить Балтийское море от гибридных угроз».

Ранее финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении EstLink 2. В Финляндии подозревают судно в причастности к российскому теневому флоту.

Об отключении телекоммуникационной линии между Эстонией и Финляндией стало известно 25 декабря. На следующий день в Финляндии начали расследование инцидента.

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